O número de mortos em África devido à covid-19 já ultrapassou os oito mil, em mais de 300 mil casos, com a África do Sul a liderar os números da pandemia no continente. No mundo, o novo coronavírus já provocou mais de 465 mil mortos e infectou mais de 8,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

O mapa do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) mostra que a região da África Austral é a mais afectada, com o registo de 101.669 casos e 1.930 vítimas mortais.

Só na África do Sul foram até à data assinalados 101.669 casos e 1.978 mortos. Segue-se a Zâmbia, mas com um número significativamente inferior: 1.430 casos e 11 mortos.

No norte de África (81.495 infecções e 3.421 mortes), o Egipto destaca-se com 55.233 casos e 2.193 óbitos. Logo a seguir surge a Argélia, com 11.771 infectados e 845 mortes.

A África Ocidental, que conta com 1.141 mortos em 62.421 infectados, tem nos Camarões o seu principal epicentro da pandemia, com 11.892 infectados e 303 mortes.

Já a África Oriental regista 939 vítimas mortais e 31.444 casos, enquanto na África Central há 636 mortos em 29.538 infecções.

Angola, que contabiliza nove mortes, soma agora 183 infectados, sendo que 97 estão em tratamento e 77 foram considerados recuperados.

Quanto aos países vizinhos de Angola, a República Democrática do Congo tem 5.826 casos e 130 mortes, a Namíbia tem 55 casos e zero mortes, o Botswana tem 89 casos e uma morte, a Zâmbia tem 1.430 casos e 11 mortes, o Congo tem 883 casos e 27 mortes.

No que respeita aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais casos e mortes, com 1.541 infecções e 17 vítimas mortais. Cabo Verde tem 890 infecções e oito mortos e São Tomé e Príncipe regista 693 casos e 12 mortos. Moçambique soma 733 doentes infectados e cinco mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), regista 1.664 casos e 32 mortos.

Em todo o mundo, os Estados Unidos são o país mais afectado, com 119.977 mortes e 2,28 milhões de casos.

Seguem-se o Brasil, com 50.617 mortes em 1.085.038 casos, o Reino Unido, com 42.632 mortes (304.331 casos), a Itália, com 34.634 mortes (238.499 casos) e a França, com 29.640 mortos (196.878 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.378 casos (26 novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova).