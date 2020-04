A Pensão Luanda, logo após o realojamento dos 93 angolanos, que começou a ser conduzida no Sábado, 11, vai ser submetida a um operação de desinfecção como medida de precaução.

Um comunicado emitido pela Embaixada de Angola em Portugal, as três pessoas com testes positivos estiveram hospedados na Pensão Luanda nos últimos dias.

Nenhum dos 93 angolanos realojados apresentam sintomas da doença, avançaram as autoridades sanitárias portuguesas depois de terem medido a temperatura a todos.

Portugal é um dos países europeus onde a Covid-19 tem provada transmissão comunitária, com cerca de 16 ml casos confirmados e 470 mortos, hoje, 12 de Abril.

Em Angola, com 19 casos, entre estes dois mortos e quatro recuperados, não existe transmissão comunitária, sendo a totalidade dos registos casos importados, na maior parte de Portugal, existido ainda provenientes da África do Sul, o país no continente com o maior número de contágios, com pouco mais de 2 mil e 25 mortos, seguindo-se o Egipto, Argélia e Marrocos.

Entretanto, no mundo, com os EUA a liderar a lista de mortos e de casos com mais de 530 mil e acima de 20 mil mortos, já estão registados 1.780 mil infecções e mais de 109 mil mortos.