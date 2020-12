As províncias de Cabinda, Zaire, Huíla, Benguela e Namibe constam dentre as principais preocupações das autoridades sanitárias no quadro do combate à Covid-19, informou o secretário de Estado para a Saúde Pública.

Em declarações exclusivas ao NJ, Franco Mufinda detalhou que, face ao quadro epidemiológico, as cinco províncias fazem parte do nível 3, abaixo, entretanto, de Luanda, a única que tem o registo de casos comunitários e continua sob cerca sanitária.

O governante referiu que Namibe, Benguela e Zaire estão geograficamente situados no corredor epidemiológico com Luanda, o que, na sua óptica, explica os números preocupantes da Covid-19 que apresentam.

"Classificamos o País em quatro níveis: do nível 1, onde não há nenhum caso [já não há províncias nessa condição], até ao nível 4. As províncias de Cabinda, Zaire, Huíla, Benguela e Namibe começam a preocupar o sector, pois já estão no nível 3", considerou o membro da Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid-19.

Observou que, contrariamente a Luanda e às cinco províncias acima referidas, no resto do País a situação epidemiológica ligada à Covid-19 inspira menor cuidado.

"A grande maioria das províncias está no estado 2, com casos esporádicos, que dão para estabelecer a relação dos contactos", afirmou, destacando o reforço da capacidade de testagem do País, bem como a criação de várias infra-estruturas de reposta à pandemia.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)