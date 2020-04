A informação foi avançada em conferência de imprensa pelo secretário de Estado da Saúde, Franco Mufinda, que avançou que foram monitorizadas 53 pessoas em quarentena domiciliar.

Os números confirmados de infecção com o novo coronavírus mantêm-se. Existem quatro doentes que apresentam um quadro clínico estável. Existe ainda o registo de um doente recuperado e de dois mortos pela Covid-19.

Franco Mufinda revelou também que foi feito o rastreio de 90 amostras no centro de quarentena de Calumbo e "todas foram negativas", pelo que vai ser programada a saída dessas pessoas.

Encontram-se em quarentena 1.802 pessoas, das quais 688 cumprem isolamento no domicílio.

Em Luanda, existem 1010 pessoas em quarentena. A província do Bengo conta com duas pessoas, Benguela com 135, Bié com cinco, Cabinda com 117.

No Cunene há 233 casos, no Huambo 25, na Huíla 33, no Kuanza-Norte nove, Kuanza Sul 15, na Lunda-Norte 34, Lunda-Sul cinco, Malange oito, Namibe 12, Uíge 153, Zaire três.

As províncias do Kuando Kubango e do Moxico não registam nenhuma pessoa em quarentena.

Em relação às estruturas preparadas para casos de Covid-19, Franco Mufinda disse que, para além da unidade da Barra do Kwanza, estão a ser preparados os hospitais do Prenda, Américo-Boavida, parte do Sanatório e do Hospital Psiquiátrico para atender possíveis casos pediátricos.

No que respeita aos recursos humanos, o secretário de Estado para a Saúde Pública disse que a nível central e provincial os técnicos estão a receber formação sobre vigilância epidemiológica e biossegurança, laboratorial e de gestão de casos.