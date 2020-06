O número de mortos pela covid-19 em África, que conta agora com mais de 189 mil infectados, subiu nas últimas 24 horas para 5.175, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC). Em todo o mundo a pandemia já infectou mais de sete milhões de pessoas e matou mais de 402 mil, com a Europa e os Estados Unidos a concentrarem dois terços dos casos.

No continente africano, grande parte das infecções pelo novo coronavírus estão concentradas em países como a África do Sul, que conta com 48.285 casos e 998 mortes, e o Egipto, que regista 34.079 infectados e 1.237 óbitos.

O norte de África mantém-se como a região mais afectada pela doença no continente africano, com 2.249 mortos e 54.683 infectados com a covid-19, e com países como o Egipto (34.079 casos e 1.237 mortes), Argélia (10.154 casos e 707 mortes), e Marrocos (8.224 casos e 208 mortes) com números mais significativos.

A África Ocidental contabiliza 828 mortos e há 41.710 infecções, sendo a Nigéria, que regista 354 mortes, o país com mais casos (12.486).

Na África Austral foram registados 1.023 mortos e 51.012 casos. Depois da África do Sul, que lidera quer o número de infectados quer o número de mortos (48.285 casos e 998), a Zâmbia é o país com mais infectados (1.089), registando sete mortos.

Na África Central, com 20.157 casos assinalados, os Camarões apresentam-se como o país onde há mais casos registados, 7.908, e 206 mortes.

Angola, que contabiliza quatro mortes, soma agora 91 casos confirmados, mas subiu o número de casos recuperados para 24.

Quanto aos países vizinhos de Angola, a República Democrática do Congo tem 4.106 casos e 88 mortes, a Namíbia tem 29 casos e zero mortes, o Botswana tem 40 casos e uma morte, a Zâmbia tem 1.089 casos e sete mortes, o Congo tem 683 casos e 22 mortes.

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.368 casos e 12 mortos.

Cabo Verde tem 554 infecções e cinco mortos e São Tomé e Príncipe contabiliza 513 casos e 12 mortos.

Moçambique regista 424 doentes infectados e dois mortos. A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mantém há vários dias 1.306 casos e 12 mortos, segundo o site África CDC.

A Europa continua a ser o continente mais afectado, registando 2,2 milhões de casos e 183.542 mortes. No continente americano, os Estados Unidos, onde se contabilizam 1,94 milhões de casos e 110.514 mortes, é o país mais atingido pela pandemia. A sul do continente, o Brasil lidera com 691.758 infectados e 36.455 mortes.