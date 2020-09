Covid-19: Desorganização marca o primeiro dia de testes dos professores do ensino geral

Aglomerações, sem o mínimo distanciamento recomendado, longas filas e muitas reclamações dos professores é o cenário que se verifica nas instalações do INE-Marista, no Largo das Escolas, onde estão a ser testados aleatoriamente 1.500 professores do ensino geral da provincial de Luanda, dos três mil previstos até sexta-feira, dia 02 de Outubro.