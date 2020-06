Covid-19: Já está activo o 1.º hospital de campanha do País, inaugurado hoje por João Lourenço

O primeiro hospital de campanha no País começou a funcionar esta terça-feira, 02, em Viana, Luanda, e está preparado para atender mil pacientes da Covid-19, custando ao Estado 1,2 mil milhões de kwanzas, mas o Presidente da República, que hoje visitou esta unidade de saúde, lembrou que o melhor é mesmo ficar com as camas todas vazias.