Crianças estão a ser traficadas para o exterior com documentos emitidos legalmente, reconhece Governo

O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos disse hoje em Luanda que estão a ser traficadas crianças para o exterior do País com documentos emitidos legalmente, especialmente na condição de menores não acompanhados com declarações reconhecidas em notário, destapando a possibilidade da existência de cumplicidades nestes serviços.