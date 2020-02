A barragem de Calueque, no sudoeste de Angola (província do Cunene), atingiu a sua capacidade total de armazenamento nas últimas 24 horas e as autoridades responsáveis pela gestão de água do país abriram as comportas da barragem, soube hoje Angop de fonte oficial.

De acordo com o projecto de construção, a barragem é constituída por uma albufeira com capacidade para armazenar 475 milhões de metros cúbicos.

Nesse sentido, os Serviços Hidrológicos da Namíbia emitiram um alerta de inundação para as comunidades ao longo do rio Cunene, abaixo das Cataratas do Ruacana, para tomar as medidas de precaução necessárias.

As comportas estão abertas e a descarregar mais de mil e 800 metros cúbicos por segundo.

A barragem foi construída para regular a água da barragem hidroeléctrica de Ruacana e controlar as inundações no baixo rio Cunene.

A barragem do Calueque, por vezes referida como Açude do Calueque, é uma barragem construída no leito do rio Cunene, destinada à regularização fluvial e à captação de água para irrigação e abastecimento.

A estrutura situa-se nas imediações de Calueque, no município de Ombadja, província do Cunene, fronteira Angola-Namíbia, a 192 km a noroeste de Ondjiva.[

Foi construída entre 1972 e 1974, e começou a ser reabilitada e ampliada em 2012, após ter sido destruída durante a guerra civil.