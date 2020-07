Um homem de nacionalidade nigeriana e com antecedentes criminais por crimes violentos foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por suspeita de ser o cabecilha de um grupo que se dedica ao roubo de placas electrónicas de viaturas, em Luanda, disse ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho.

A detenção ocorreu no âmbito do combate aos crimes considerados violentos, desencadeado pelos Departamentos de Combate aos Crimes de Roubo e Furto de Veículos do SIC.

Segundo a mesma fonte, o homem, de 44 anos, é tido como mandante e cliente de placas electrónicas (centralinas) de viaturas, "cujo objectivo final era a sua comercialização no seu estabelecimento de venda de peças e acessórios de veículos".

"Face às diversas denúncias dos lesados, o SIC-Luanda, através dos seus Departamentos de Combate aos Crimes de Roubos e Furtos de Veículos, realizou diversas diligências e conseguimos localizar e deter o suspeito no interior do seu estabelecimento de venda de peças e acessórios de veículos na posse de 204 placas de diversas viaturas", disse.

O responsável salientou que as placas encontradas pela investigação criminal são de viaturas de marca como: "Hyundai I 10, Accent e Vera Cruz, Kia Picanto, Mitsubishi Pagero, Toyota Prado, Hilux e Hiace, vulgo quadradinho, e também de Suzuiki Celerio e Jimny".

Fernando de Cravalho fez saber ainda que o cidadão estrangeiro tinha como zonas preferenciais das suas acções os bairros do Camama, Talatona e centro da cidade de Luanda.

"Este indivíduo tinha como zonas preferenciais das suas acções os bairros do Camama, Talatona e centro da cidade de Luanda e foi interceptado pelos nossos efectivos após a sua localização, tendo sido possível recuperar todas as placas na sua posse", descreveu, avançando que o detido ficou em prisão preventiva após interrogatório judicial nesta segunda-feira,13, pelo Magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Talatona.

"O homem tem vasto historial de crimes violentos, tendo já cumprido seis meses de prisão por venda ilegal de acessórios de viaturas", revelou, destacando-se igualmente a suspeição de uma sua ligação ao tráfico de droga.