O jovem Julinho, de 24 anos, mais conhecido como "Manuel João", e os seus dois comparsas, confessaram ter assassinado a tiro Rodrigo Eduardo, no dia 31 de Maio, no município do Cazenga, bairro do Gesso, em Luanda.

Os três autores confessos foram apresentados esta quinta-feira pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Luanda.

Em declarações ao Novo Jornal, Julinho, que já tem passagem pela polícia por roubo, homicídio, furto e ofensas corporais graves, contou os detalhes de mais um crime que chocou a sociedade luandense.

Segundo a versão do autor do assassinato, ele e os seus comparsas tiveram conhecimento, por intermédio de um amigo que está foragido das autoridades, que o inspector de Finanças circulava com somas avultadas de dinheiro no interior da sua viatura.

"O nosso objectivo era o roubo do dinheiro, mas como ele conhecia um dos meus amigos, não tivemos outra escolha senão acabar com a vida dele", explica, sublinhando que ele e os seus comparsas não assassinaram o jovem que se encontrava em companhia da vítima por não representar ameaça para os seus amigos.

"Se deixássemos o inspector de Finanças com vida, seria uma ameaça para mim e para os meus amigos. Tirei a arma da cintura, uma AKM-47 de cano serrado, e fiz dois tiros, um que atingiu o homem e outro que passou ao lado", revelou, lembrando o que o seu amigo lhe disse "Mano, ele já está morto, vamos tirar todo o dinheiro e vamos embora".

O homicida e assaltante relatou ainda que a vítima, após a morte, foi revistada, e um dos seus amigos estava a insistir para levarem também a viatura para a desmancharem e comercializarem por peças.

"Depois de efectuar os disparos, os meus amigos o revistaram e um deles estava a insistir para levarmos a viatura para vendermos peça a peça no mercado dos Correios e do Asa Branca", contou.

O Director do gabinete de comunicação do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Luanda, Fernando de Carvalho, disse ao Novo Jornal que, do resultado da investigação realizada pelo SIC-Luanda, o móbil deste "crime horrível" foi o roubo de valores na viatura da vítima.

"Segundo as nossas investigações e dados revelados pelos autores do crime, eles entenderam que tinham de tirar a vida do Rodrigo Eduardo porque temiam ser descobertos", disse, salientando que os indivíduos são acusados de diversas práticas de crime e já tiveram várias passagens pela polícia e pelo SIC-Luanda.

"Eles mataram o Inspector de Finanças por causa de dois milhões de Kwanzas", finalizou.