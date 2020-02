O Governo está a distribuir, desde a semana passada, os manuais escolares gratuitos aos cerca de sete milhões de alunos matriculados no sistema pré-escolar e no ensino primário, público e privado. De acordo com o secretário de Estado para o Ensino Pré-Escolar, Pacheco Francisco, são mais de 30 milhões de livros.

Pacheco Francisco disse, em conferência de imprensa, que os livros foram produzidos na África do Sul com um custo de 16,3 mil milhões de kwanzas para o Estado angolano.

As províncias do Bengo, Kuanza-Norte, Lunda-Norte, Moxico, Kuando Kubango e Namibe ainda não receberam o material didáctico por razões de logística, esclareceu Pacheco Francisco, garantindo que os livros serão entregues até ao próximo mês de Março.

O secretário de Estado declarou que a distribuição dos livros é feita de acordo com o número de disciplinas curriculares e está a ser feita de forma gratuita.

Para garantir a segurança no processo de distribuição do material didáctico, foi contratada uma empresa privada sul-africana, cujo objectivo é fiscalizar todo o processo de distribuição dos mais de 37,7 milhões de livros, incluindo fichas para a pré-escola.



Para Pacheco Francisco a possibilidade de comercialização dos 37,7 milhões de manuais produzidos na África do Sul para o ano escolar 2020 no mercado paralelo, "é muito reduzida devido à sua codificação".

"O material que foi produzido é para todas as crianças do ensino primário e queremos colaboração dos pais sobre denúncias de venda de material escolar gratuito", afirmou, acrescentando que é preciso "descobrir a origem do vazamento dos manuais" para o mercado informal.

"Se são produzidos aqui, precisamos desta informação, porque o material é gratuito e não pode ser comercializado", concluiu.