O Serviço de Investigação Criminal (SIC-Huambo), através do Departamento de Homicídios, identificou e deteve esta terça-feira, 01, um homem suspeito de matar a própria mãe, na noite de Domingo, 29, no município da Caála, província do Huambo, porque esta se recusou a preparar o jantar.

De acordo com o superintendente-chefe Martinho Kavita Satito, director de Imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior no Huambo, o suspeito está indiciado por crime de homicídio voluntário e foi detido através de uma denúncia anónima no bairro de Muangunja, arredores da cidade da Caála.

"O detido confessou a autoria do crime e, durante os interrogatórios, disse que o facto ocorreu cerca das 19:00, de Domingo, no interior da habitação da sua mãe, quando ele (o suspeito) na qualidade de filho, solicitou que a sua mãe confeccionasse alimentos para o jantar. A idosa recusou porque não se sentia bem", disse, salientando que o filho, mesmo sabendo que a sua mãe não tinha condições para efeito, agrediu-a violentamente.

"Agrediu-a com um barrote de madeira e golpes violentos na cabeça da vítima. A idosa ainda foi socorrida no Hospital Geral do Huambo, tendo acabado por falecer horas depois", descreveu.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial ao início da manhã desta quinta-feira, 03, ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Huambo e vai aguardar o julgamento em prisão preventiva.