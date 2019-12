Um homem de 33 anos está em prisão preventiva a aguardar julgamento por ter agredido até à morte a companheira de 22, no município do Lubango, província da Huíla.

Segundo apurou o NJOnline junto de fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Huíla, o homem foi ouvido pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Huíla, que lhe determinou a medida de coação mais gravosa: Está preso no Estabelecimento Prisional da cidade do Lubango.

De acordo com a Polícia Nacional, o detido confessou em depoimento que o crime ocorreu no interior da residência do casal, quando o acusado, durante uma discussão, agrediu fisicamente a vítima, que veio a falecer numa das unidades hospitalares da cidade do Lubango.