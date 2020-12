A informação foi avançada ao Novo Jornal pelo director de comunicação do SIC-Huíla, Sebastião Vika, que informou que existe a suspeita de que o desaparecimento do homem possa estar relacionado com um crime a que assistiu.

Na sexta-feira,25, de Dezembro, os restos mortais do homem foram encontrados numa área rural da Aldeia de Loheta, sector do Canasse, comuna do Cusse, Huíla.

Segundo o responsável pela comunicação do SIC-Huíla, os especialistas forenses usaram os registos dentários do homem para apurar a sua identidade e foi ainda possível "perceber que houve acção criminosa".

"No dia 25 de Dezembro, pelas 10:00, efectuámos buscas dirigidas para a localização de um cidadão, dado como desaparecido misteriosamente há mais de dois meses", disse.

"Depois de um trabalho de busca e de recolha de informações envolvendo os oficiais da perícia criminal e investigadores criminais, foi possível localizar e apurar que as ossadas encontrada na montanha da povoação do Cusse são do cidadão nacional de 31 anos de idade", disse o oficial em declarações ao Novo Jornal.

"Os departamentos operativos do SIC-Huíla, em missão de superintendência e apoio ao departamento municipal de diligências com recurso à ciência forense que o órgão dispõe, estão a trabalhar para a localização e posterior detenção dos presumíveis autores e a consequente responsabilização criminal", afirmou.