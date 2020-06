Processo de audições de vários responsáveis de instituições públicas da província vai ser concluído com declarações do director municipal da Saúde de Mavinga, na segunda-feira, 08.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) no Kuando Kubango deu início, na segunda-feira, 1, a audições de declarantes em face do inquérito em curso que visa apurar provas sobre alegados recebimentos ilícitos de cerca de 175 milhões de kwanzas, que envolvem o delegado provincial das Finanças e mais dois subordinados seus, apurou o Novo Jornal.

Segundo um ofício da PGR no Kuando Kubango, a que este semanário teve acesso, responsáveis de vários departamentos e instituições públicas da província, que celebraram contratos com as empresas «Organizações ABECAR, LDA, ISANE & Filhos, LDA e SALUD & Filhos», associadas ao delegado provincial das Finanças, Adriano Pascoal Neto, e dois seus colaboradores, começaram por ser ouvidos, num processo que deve conhecer termo na próxima segunda-feira, 08.

Os responsáveis da área da Administração Pública, Emprego e Segurança Social do Instituto Médio de Gestão 23 de Março e do Hospital Pediátrico de Menongue da província foram os primeiros a ser ouvidos, segundo a ordem de comparência constante do documento datado de 22 de Maio deste ano.

O processo de audições, com sessões em todos os dias normais da semana, vai ser concluído com declarações do director municipal da Saúde de Mavinga, na manhã de segunda-feira, 08.

O ofício n.º 33 da PGR provincial, assinado pelo subprocurador José Ecolelo, orienta os declarantes a acompanharem-se nas audições das cópias dos contratos celebrados com as empresas afectas a Adriano Pascoal Neto e mais dois dos subordinados na Delegação das Finanças do Kuando Kubango.

