Líder de quadrilha que se dedica à clonagem de cartões multicaixa detido pela Polícia Nacional

Um homem de 40 anos, de nacionalidade angolana, mais conhecido por "Da Levi's", foi detido em Luanda, no município do Kilamba Kiaxi, no âmbito de um mandado de detenção, soube hoje o Novo Jornal junto de fonte da Polícia Nacional (PN).