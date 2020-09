Um diamante gigante, um dos maiores jamais encontrados em Angola, foi encontrado pelas autoridades a circular, na posse de dois indivíduos, um angolano e outro estrangeiro, nas ruas do Bairro Bala Bala, município do Cuango, Lunda Norte.

Com 147 quilates, esta "pedra" é um dos diamantes maiores, e pode ser um dos mais valiosos, dependente das suas características, que não foram divulgadas, encontrados em Angola, e, de acordo com as informações disponíveis, os dos homens preparavam-se para o vender ilegalmente.

Até hoje, o maior diamante encontrado em Angola, na mina do Lulo, na Lunda Norte, tinha 4040 quilates, foi vendido em bruto por 16 milhões USD e transformado, na Suíça, pela De Grisogono, de Isabel dos Santos, entretanto falida, numa jóia rara que valeu em leilão perto de 34 milhões de dólares.

Mas este, com 147 quilates, cuja proveniência ainda não é conhecida, está entre os maiores, podendo mesmo integrar o top 20 dos maiores.

Segundo avançou o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Interior na Lunda Norte, Rodrigues Zeca, citado pela Angop, na Lunda Norte, os dois indivíduos foram apresentados ao Ministério Público.

A sua apreensão ocorreu no âmbito da "Operação Transparência", lançada em 2018 e que visa combater o tráfico ilícito de diamantes e a imigração ilegal.

Até ao momento, segundo dados referentes a esta operação, foram apreendidos 6.579 diamantes e 275 mil dólares norte-americanos, na Lunda Norte.