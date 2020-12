Esta batalha foi travada durante três anos, depois de em 2017 ter pedido ajuda à fundação criada pela ex-primeira-dama Ana Paula dos Santos e agora ter visto o sucesso da sua perseverança na forma de um moderno Centro de Explicações com capacidade para albergar outras 200 crianças além das 150 a quem mostrava o caminho do saber à sombra de um frondoso imbondeiro na localidade do Bom Jesus, comunidade do Kafucussa, município de Icolo e Bengo, em Luanda.

E nem a deficiência motora que possui travou a sua caminhada. Como quem espera sempre alcança, Abraão Rafael, que vive nesta comunidade há cinco anos em condições de extrema precariedade, foi a 30 de Julho último eleito como beneficiário do projecto de auto-sustentabilidade que terminou na construção de raiz do Centro de Explicações denominado "Nunca é Tarde", pela Fundação Lwini.

A fundação criada por Ana Paula dos Santos, esposa do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, financiou o projecto orçado em mais de 15 milhões de kwanzas, no âmbito do "Programa Integral pelo Trabalho", cujo objectivo é promover o auto-emprego para pessoas com deficiência.

Abraão Rafael contou que em 2016, quando chegou à comuna do Kafucussa, notou a existência de muitas crianças fora do sistema normal de ensino e começou a leccionar debaixo do embondeiro.

"O meu objectivo é proporcionar um sorriso as crianças ao mesmo tempo que se lhes entrega esperança para o futuro", disse o antigo militar que largou as armas para apontar, com papel e lápis, ao futuro de centenas de crianças.

"Mesmo sem condições não parei e fui pedindo ajuda até que um dia cheguei à Fundação Lwini e coloquei à questão", disse acrescentando: "Já não tinha esperança, mas surpreendentemente, em Julho deste ano, recebi a luz verde".

Conta ainda que, depois de terem visto as condições em que as crianças aprendiam e em que viviam, incluindo o professor Abraão, "resolveram apoiar este projecto".

Segundo Abraão Rafael, em função do apoio da Fundação Lwini, a administração municipal do Icolo e Bengo disponibilizou-se em ampliar o projecto inicial do Centro de Explicação com mais duas salas de aulas.

O professor adiantou que em função do crescente número de crianças, juntaram-se ao seu projecto mais dois explicadores voluntários que o ajudam a leccionar.

Kafucussa situa-se na comuna de Bom Jesus, no município de Icolo e Bengo, em Luanda, onde mais de 800 famílias se dedicam maioritariamente à pesca e à agricultura.

Contam os seus habitantes que em Kafucussa falta de tudo. "Não temos nada de bom, vivemos em extrema pobreza e somos vulneráveis em quase tudo", disse Marta Domingo.

Francisco Simão, outro morador, contou ao Novo Jornal, que se deslocou ao local integrado na comitiva da Fundação Lwini, que na zona há muita fome e, por isso, pede intervenção das autoridades para minimizar o sofrimento.

Estavão Ngombe, coordenador do bairro, contou que já é hora do Executivo olhar mais para as comunidades e resolver os pequenos problemas que as famílias enfrentam.

Quanto à situação da saúde, o coordenador diz ser uma grande dor de cabeça para os residentes uma vez que o único Centro de Saúde da comuna do Bom Jesus fica a oito quilómetros da zona, o que torna mais difícil a vida dos moradores.

Por falta de orientações de cima, a administração municipal e comunal do Icolo e Bengo e do Bom Jesus não aceitaram falar com o Novo Jornal. Quem também não falou aos jornalistas foi a ex-primeira-dama Ana Paula dos Santos.