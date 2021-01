Um homem de 24 anos está a ser acusado de assassinar a ex-mulher, com extrema violência, no interior da habitação da vítima, no município de Cacuso, província de Malanje, tendo escondido o seu corpo durante um mês.

O crime terá ocorrido no interior da residência da vítima, que morreu com golpes de catana pelas mãos do ex-companheiro, desempregado, após regressar de um convívio com os amigos.

O caso remonta ao dia 08 de Dezembro do ano passado e na origem do crime, suspeita a polícia, estão questões passionais.

O cadáver da vítima só foi descoberto pelas autoridades no passado Sábado, dia 09, após os vizinhos alertarem para o mau cheiro que emanava de um terreno baldio, a 100 metros da habitação da vítima, onde o suspeito chegou a enterrar o cadáver da mãe dos seus filhos.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) está a investigar o caso. O detido vai ser sujeito a primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção, segundo avançou ao Novo Jornal Lindo Ngola, porta-voz do SIC-Malanje.

"O crime foi despoletado após o acusado ser incriminado pela irmã da vítima, que sempre desconfiou do ex-cunhado pelo sumiço de Maria Eusébio, de 22 anos", disse, salientando que o suspeito ficou furioso e preocupado pelo facto de a irmã da ex-companheira lhe ter feito a acusação de ter assassinado a mãe dos filhos.

Segundo Lindo Ngola, o homem confessou a autoria do crime, tendo admitido que queria voltar a viver com a mãe dos seus dois filhos "e que não o suportava ver a mesma nas mãos de outro homem".

"Ele confessou, durante os interrogatórios, que assassinou a ex-mulher e depois enterrou o seu corpo para não ser descoberto. A sua irmã mais velha sempre suspeitou do ex-cunhado e quando lhe disse que desconfiava dele, o suspeito agrediu-a com a mesma catana, tendo a jovem ficado inconsciente. Este, pensando que a jovem estava morta, atirou o corpo ao rio", contou.

De acordo com o responsável pela comunicação do SIC-Malanje, pouco depois, a jovem, com o contacto com a água do rio, despertou e gritou por socorro.

"Depois de ser socorrida do rio, fez queixa contra o homem no piquete do SIC-Malanje", afirmou, sublinhando que após a queixa o homem foi intimado e interrogado.

"No momento do interrogatório, o acusado revelou a autoria dos crimes, a morte da ex-companheira e a tentativa de homicídio da ex-cunhada", descreveu o oficial.

O homem está a ser acusado de crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, agressões físicas e tentativa de homicídio.