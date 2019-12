"Um modelo funcional que agrega diferentes órgãos de segurança e a respectiva informação para uma actuação conjunta em todo o território nacional". Eis algumas das credenciais do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), um investimento tecnológico do executivo angolano que arranca agora na capital do País, mas que será depois alargado às províncias de Benguela, Huíla, Huambo, Kuanza-Sul e Cabinda, segundo o titular da pasta do Interior.

Mais de 700 câmaras já terão sido instaladas em Luanda. Os equipamentos foram conectados em tempo real e surgem como mais valia no trabalho das autoridades de ordem e de segurança quanto à identificação de pessoas e monitorização de espaços públicos.

Com a afixação destes meios tecnológicos nas ruas de Luanda, as autoridades pretendem que o projecto ajude órgãos policiais, de trânsito, bombeiros, e emergências médicas a darem uma resposta mais eficiente à manutenção e preservação da ordem pública e de situações de sinistralidade.