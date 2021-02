O problema da falta de oxigénio há duas semana no Hospital Josina Machel, em Luanda, já está ultrapassada, garante o Ministério da Saúde.

Depois de o Novo Jornal ter noticiado no Sábado a falta de oxigénio no hospital "Maria Pia", para atender os pacientes há duas semanas, esta manhã uma delegação do Ministério da Saúde, encabeçada pela ministra Silvia Lutukuta, deslocou-se ao local tendo garantido que o problema já está ultrapassado.

Foi ainda assegurado que os pacientes que haviam sido transferidos para o Hospital do Prenda já poderão regressar ao Josina Machel.

Em declarações à Rádio Nacional de Angola (RNA), o director-geral do Hospital Josina Machel, Azevedo Ekumba, disse que o problema se deveu a uma avaria registada na unidade de produção de oxigénio que o hospital possui.

"Tivemos que nos socorrer de botijas de oxigénio para suprir essa falha, mas como não era suficiente, recorremos ao Hospital do Prenda", explicou.

Já o secretário de Estado para Área hospitalar, Leonardo Inocêncio, disse que durante o tempo que o hospital ficou sem oxigénio não houve mortes, tal como também avançou o Novo Jornal no Sábado.

"Depois da nossa visita, ficou aqui assegurado que o hospital tem oxigénio e que está a funcionar. As próximas soluções será a reparação da fábrica que está avariada" avançou o governante.