Vários moradores das centralidades do Kilamba, Sequele e Vida Pacífica, em Luanda, estão insatisfeitos com o sinal de internet fornecido da rede TV CABO há já dois meses e sentem-se ignorados pela operadora. TVCABO diz que as falhas são resultantes de vários clientes utilizarem a internet ao mesmo tempo por causa da pandemia da Covid-19 ter mantido as pessoas mais tempo em casa.

Ao Novo Jornal, alguns clientes desta rede de conteúdos e dados por cabo dizem que ficam dias a esperar pelo sinal e quando surge o mesmo apresenta muitas falhas, o que consideram desconfortável.

Chimeni Filipe, de 37 anos, é moradora da Centralidade do Kibamba e diz que há dois meses que o sinal da TVCABO na sua casa já não é dos melhores, garantindo já ter feito a reclamação mas "não há sinais de melhorias".

Quem também se mostra preocupado com a falha da internet no seu apartamento é Domingos Nascimento, residente na Vida Pacifica, também conhecido como Zango zero, que assegura já ter escrito várias vezes à TVCABO para a melhoria do serviço, mas sem sucesso.

Marcos, Fernandes, Afonso e Rosa, são moradores da Centralidade do Sequele, e como subescritores da TVCABO mostram-se também insatisfeitos com o sinal da internet e contaram ao Novo Jornal que a situação agravou-se há já dois meses.

"Os problemas do sinal de internet aqui no Sequele não são de hoje, mas nos últimos dois meses a situação piorou", narram os subescritores que acrescentaram: "as vezes há falha total".

Entretanto, o Novo Jornal apurou que para além dos residentes das centralidades acima citada, há também relatos da falha no sinal da internet em alguns condomínios do Talatona e arredores de Luanda.

Na Centralidade do Kilamba, por exemplo, soube o Novo Jornal, a comissão de moradores fez uma queixa formal ao Instituto Angolano das Comunicações (INACOM), no final do mês passado, por causa da má qualidade do sinal de internet fornecido pela ZAP e TV CABO.

Na carta, os residentes asseguram que não querem um simples pedido de desculpas, mas sim a resolução do problema que já se arrasta há meses.

Em comunicado tornado público no seu site, a TVCABO Angola esclarece que a prestação do serviço de Internet, no passado mês de Agosto, esteve sujeita a um condicionamento junto de alguns clientes.

"Esta circunstância decorreu de uma maior utilização do serviço de internet ao mesmo tempo, por várias pessoas, em virtude do aumento do período de permanência em casa dos consumidores resultantes da pandemia. O contexto da pandemia, também fragilizou a capacidade de resposta das equipas da TVCABO, contribuindo para um atraso na resolução dos problemas identificados", esclarece o comunicado.

A TV CABO Angola lamenta o sucedido e informa que os constrangimentos foram recentemente ultrapassados. Ao Novo Jornal os moradores refutam e asseguram que o problema ainda prevalece.

A TVCABO opera em Angola desde Março de 2006, sendo neste momento detentora de uma moderna infra-estrutura de rede e operadora de televisão, internet e voz por cabo.

A expansão da sua rede tem sido contínua não só em Luanda, mas também na província de Benguela, onde tem uma rede totalmente construída em fibra óptica.