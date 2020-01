A informação foi esta sexta-feira,17, avançada ao NJOnline por uma fonte do SIC-Moxico, que revelou que os cinco funcionários do BPC foram detidos na quarta-feira, 15, após um mandado de detenção e captura, emitido pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Moxico, na cidade do Luena.

Os cinco implicados, solteiros, com idades compreendidas entre os 33 e 39 anos, são ainda acusados dos crimes de falsificação de outros escritos, peculato e fraude.

A detenção ocorreu por denúncia feita pela agência do BPC-Luena. O NJOnline soube que os detidos estão em prisão preventiva aguardando o julgamento.

"A execução dos crimes denota um elevado grau de organização e frieza de ânimo dos detidos, que têm antecedentes por crimes de roubo a contas de clientes falecidos", contou ao NJOnline a fonte do SIC-Moxico.

