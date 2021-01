O jovem está actualmente sob custódia de familiares na Namíbia enquanto aguarda os tramites desencadeados pela justiça angolana de forma a poder responder perante as suspeitas de homicídio de que é alvo.

O alegado homicídio teve lugar numa luta entre os dois familiares num bar na localidade de Epumbulile, na província angolana do Cunene, muito próxima da fronteira com a Namíbia, menos de 1 quilómetro.

O relato está a ser feito pelo jornal namibiano The Namibian, que conta ainda que a polícia de Omusati, pela voz do seu comandante, o comissário Titus Shikongo, está a par da localização do jovem suspeito e que o alegado homicídio ocorreu quando os dois primos decidiram ir sociabilizar para aquela localidade do lado angolano e se desentenderam a ponto de terem usado uma faca tradicional para se travarem de razões.

O oficial namibiano avança ainda que a luta que culminou com a morte de um jovem de 25 anos, primo do suspeito de homicídio, foi, de acordo com a informação disponível, fruto do excesso de consumo de bebidas alcoólicas.

As autoridades namibianas não detiveram ainda o suspeito porque o alegado crime foi cometido em território angolano e nesta fase trata-se apenas de uma suspeita em investigação policial, estando a ser tramitados os procedimentos legais que deverão sustentar uma previsível detenção preventiva.