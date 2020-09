Comprar, vender ou arrendar um imóvel (casa, escritório, terreno, fazenda, armazém, entre outros) em qualquer parte do País está cada vez mais facilitado com a entrada em "cena" dos intermediários ou corretores. Este serviço, que outrora era ignorado, saiu do anonimato e avança com passos largos, ganhando novas proporções, embora de maneira informal.

No passado, os anúncios sobre arrendamento ou venda de imóveis eram feitos pelos proprietários/senhorios, através de um spot, vulgo reclame, afixado nas esquinas das várias ruas, com os seguintes dizeres: "Arrenda-se uma casa". "Vende-se um terreno", acompanhados dos contactos dos seus titulares, bem como o endereço, para a localização da residência.

Em contrapartida, actualmente, os intermediários deram uma nova dinâmica a este negócio. Os anúncios evoluíram dos papéis colados nas equinas para as redes sociais, bem como de forma presencial. Os corretores de imóveis entram em contacto com os senhorios e ficam encarregues de encontrar pessoas interessadas no aluguer ou compra, de modo a ficar com as comissões ou obter pelo menos 10% da venda.

Cada negócio feito rende aos intermediários 10 a 20% do preço total do imóvel em arrendamento ou venda, proposto pelo proprietário. A percentagem vale tanto em casas, terrenos, escritórios, armazéns, escritórios, entre outros imóveis.

