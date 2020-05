A Polícia Nacional (PN) em Luanda expulsou, recentemente, da corporação, dois instruendos do 18°. Curso o Básico de Polícia de Ordem Pública por conduta indecorosa, com vista a evitar comportamentos menos dignos e desincentivar futuras práticas ilícitas, apurou o Novo Jornal de fonte policial.

Os dois instruendos, saídos das Forças Armadas Angolanas (FAA), que faziam parte do grupo de 674 elementos que em Janeiro último iniciou a formação na Escola Prática de Polícia de Luanda foram expulsos por terem sido encontrados várias vezes em estado de embriaguez, e criarem situações constrangedoras na via pública.

Em representação do director da escola, o comissário Elias de Sousa, o superintendente Manuel Fernando disse em parada que o acto é inesperado, mas servirá de exemplo aos demais, pois, no seu entender, "condutas do género não serão toleradas no seio da corporação".

Manuel Fernando referiu, no acto de expulsão, que os dois instruendos foram escolhidos para frequentar o curso, "por serem os melhores, mas que não corresponderam à confiança que lhes foi depositada para servir a pátria".

A fonte policial assegurou ao Novo Jornal que a PN não vai facilitar e promete expulsar efectivos que apresentarem más condutas na via pública.