O recenseamento militar dos cidadãos angolanos do sexo masculino nascidos entre os dias 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2003 realiza-se de 04 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2021, dentro e fora do país.

A informação é avançada pela Angop, que cita um comunicado do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, que determina que a medida é extensiva aos cidadãos do sexo masculino nascidos no ano anterior que não tenham feito o recenseamento militar.

O recenseamento militar é feito ao abrigo da Lei número 1/93, de 26 de Março (Lei Geral do Serviço Militar).