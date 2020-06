De acordo com o INACOM, este ataque é uma fraude económica, "que visa essencialmente atrair os utilizadores a retornar a chamada de telefone, com o objectivo de arrecadar receitas pelas chamadas internacionais".

No comunicado, o INACOM garante que está a trabalhar com as operadoras, com particular destaque para a Unitel e já foram tomadas medidas para o controlo da situação.

O Instituto Angolano das Comunicações refere que não há o risco de roubo de informações ou dados pessoais, e pede aos todos os utilizadores que não atendam nem devolvam chamadas internacionais de e para números desconhecidos.

No documento enviado às redacções, o INACOM disponibiliza a sua linha de atendimento gratuíta (15 555), para apoiar os utentes dos serviços de comunicações.