A informação foi avançada à Angop pelo chefe dos serviços de veterinária da província, Estêvão Camalanga, no quadro do programa de vacinação de bovinos na circunscrição.

Estêvão Camalanga explicou que no período da seca grande parte do gado morreu por falta de água e pasto, sublinhando que alguns criadores e rebanhos começaram a regressar em Novembro às zonas de origem, altura em que começaram as chuvas no Cunene.

"Alguns criadores estão a regressar com o gado às zonas de origem, uma vez que já chove na província do Cunene", salientou.

Os serviços veterinários da província, por escassez de doses de vacinas, apenas imunizaram 104.388 animais contra carbúnculo hamático, dermatite nodular e peripneumonia nas zonas de transumância, referiu Estêvão Camalanga.

As províncias do Cunene, Huíla, Kuando-Kubango e Namibe são afectadas pela seca desde finais de 2018.

A província do Cunene conta com 400 mil bovinos nas principais zonas de transumância.