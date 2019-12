Mais um acidente fatal nas estradas nacionais, que desta vez resultou em seis mortos e doze feridos em estado grave. O desastre ocorreu esta terça-feira no município de Nambuangongo, província do Bengo.

O Director de Comunicação Institucional e Imprensa, do Comando Provincial do Bengo, Inspector- Chefe, Paulo de Sousa, citado pela Angop, informou que um camião, que transportava passageiros, além de mercadoria, capotou no troço que liga a zona da Pedreira e a localidade do Kipetelo, na Matala, Uíge, tendo o condutor fugido do local.

Paulo de Sousa declarou que os corpos das vítimas estão na Morgue do Hospital Municipal do Nambuangongo, enquanto os feridos recebem tratamento no Hospital Geral do Bengo, em Caxito.

"O mau estado técnico da viatura e a inobservância das regras do código de estrada são às presumíveis causas do acidente", afirmou.