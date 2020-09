O vídeo circulou nas redes sociais na tarde desta quarta-feira,02, e mostrava um inspector-chefe de Investigação Criminal do SIC a ser maltratado por elementos da fiscalização da administração municipal Viana, que rotularam aquele oficial como "burlador de terrenos" no Zango. Em resposta, foi instaurado um processo-crime que levou à detenção de seis elementos da equipa de fiscais.

Em nota enviada ao Novo Jornal, o gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda refere que, contrariamente ao que se procurava divulgar no vídeo, o inspector-chefe de investigação criminal é possuidor de uma parcela de terra na localidade do Zango 3, município de Viana, há mais de seis anos, tendo neste dia sido notificado pela fiscalização, o que o levou a comparecer naquelas instalações.

Na circunstância, refere o comunicado, o oficial foi recebido de forma hostil e forçado por empurrões a abandonar o recinto.

"Cerca de 30 elementos da fiscalização, ao aperceberem-se que o oficial levava uma pistola na cintura, mesmo não tendo feito o uso da mesma, até porque o carregador estava fora da arma por questões de segurança, tomaram a arma de forma violenta, fizeram propositadamente vídeos para exposição da imagem do inspector-chefe e levaram-no para um compartimento onde foi agredido e humilhado".

Para os devidos efeitos, salienta o comunicado do SIC, foi instaurado um processo-crime, que levou à detenção de seis elementos da fiscalização de Viana, principais envolvidos na prática desses crimes. Tendo sido igualmente arroladas as testemunhas que prestaram as suas declarações hoje (quinta-feira,03,) ao tribunal, para julgamento sumário.

De realçar que, no vídeo, o inspector-chefe de investigação criminal, Rodrigues Filipe dos Santos, afecto ao Departamento de Investigação Criminal de Icolo-Bengo, aparece algemado e a ser humilhado pelos supostos ficais de Viana, e foi rotulado como "oficial do SIC burlador de terrenos".