O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve recentemente dois homens com idades compreendidas entre os 18 e 20 anos, por suspeita de homicídio voluntário e roubo na centralidade do Sequele, em Luanda.

Segundo o SIC, os dois homens, de nacionalidade angolana, foram detidos por suspeita de homicídio voluntário e roubo, ocorridos no dia 12 de Julho, por volta das 23:00, nas instalações da feira de vestuário na centralidade do Sequele, contra o cidadão que em vida se chamou Pedro Henriques Mujinga Canginga, de 52 anos, vigilante de uma empresa de segurança.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, explicou que o crime aconteceu quando os dois assaltantes assaltaram o local onde são guardadas as roupas comercializadas no interior da feira de vestuário.

"Eles (os assaltantes), ao serem surpreendidos pela vítima e de forma a evitarem a detenção, agrediram o homem com um bloco na zona da cabeça", disse, salientando que os suspeitos deixaram o segurança estendido no chão e fugiram do local.

Fernando de Carvalho adiantou que, no dia seguinte, os alegados homicidas regressaram ao local do crime com propósito de se livrarem dos meios de prova.

"Eles regressaram ao local do crime e decidiram queimar todos os meios de prova para dar a entender que a vítima morreu por asfixia em consequência da inalação de fumo causado pelo incêndio", contou, sublinhando que "a detenção dos acusados ocorreu pelo facto de serem encontrados com o porrete que a vítima utilizava".