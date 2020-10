O Tribunal Provincial de Luanda (TPL) começa, a partir de amanhã, terça-feira,06, a julgar Sílvio Francisco, agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que em Julho de 2018 assassinou Hermenegildo Sales Lourenço com três tiros à queima-roupa, na Rua Damão, no bairro Terra Nova, Distrito Urbano do Rangel, em Luanda, soube o Novo Jornal de fonte do SIC-Geral.

Segundo conseguiu apurar o Novo Jornal, o arguido, acusado de homicídio qualificado, está a aguardar o desenrolar do processo em liberdade desde o mês de Setembro de 2018.

Amanhã terça-feira,06, o agente do SIC-Luanda vai-se sentar no banco dos réus por volta das 10:00, na 7º Secção, Sala dos Crimes Comuns do Tribunal Provincial de Luanda, Palácio "Dona Ana Joaquina".

De acordo com a acusação, como o Novo Jornal noticiou na época, explicando com detalhe as circunstâncias do crime, os factos remontam a 14 de Julho de 2018, dia em que, cerca das 21:00, o arguido pegou numa arma de fogo e efectuou três disparos no jovem, atingindo-o no braço, naperna e na cabeça, o que lhe provocou a morte imediata.

O homicida ficou durante três meses em prisão preventiva, na Comarca de Viana, depois foi posto em liberdade pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda.