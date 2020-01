Tribunal de Contas faz auditoria às contas do Cofre de Previdência do Pessoal da Polícia Nacional - instituição está "com os cofres vazios" e património "hipotecado por inúmeras dívidas"

O Tribunal de Contas está a realizar uma auditoria às contas do Cofre de Previdência do Pessoal da Polícia Nacional (CPPPN), depois de o novo presidente, Domingos Jerónimo, ter vindo a público dizer que a anterior direcção deixou a instituição numa situação "dramática e catastrófica", "com os cofres vazios" e património "hipotecado por inúmeras dívidas".