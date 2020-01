Ao NJOnline, o director do gabinete de comunicação institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, intendente Hermenegildo de Brito, disse que os efectivos da Polícia Nacional (PN) estavam em serviço de patrulhamento na rua da Fapa, no município do Cazenga, quando dois assaltantes armados com uma pistola do tipo Jericho tentaram assaltar um moto-taxista.

"As autoridades deram ordem de paragem aos meliantes, eles não acataram a ordem da polícia e puseram-se em fuga. Durante a perseguição, os assaltantes começaram a disparar contra os nossos efectivos, tendo um dos disparos alvejado mortalmente uma vendedora ambulante", contou.

"Dois homens que estavam em circulação na via pública naquele momento também foram atingidos nos membros inferiores e recebem tratamento médico numa unidade hospitalar", descreveu Hermenegildo de Brito ao NJOnline.

O responsável pela comunicação do comando da polícia em Luanda revelou que os outros dois cidadãos foram atingidos "Os dois homens, segundo informação recolhida, estão com ferimentos ligeiros, já os assaltantes foram detidos no mesmo dia pelas nossas forças que acompanharam aquela diligência", disse, acrescentando que a PN recuperou a motorizada roubada e apreendeu a pistola do tipo Jericho que os assaltantes usaram para a acção criminal.

Segundo informações apuradas pelo NJOnline, os dois assaltantes pertencem a um gangue de marginais do município de Viana e estão cadastrados pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) Luanda, pois possuem varias passagens pela Polícia Nacional devido a diversas práticas criminais.