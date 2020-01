A Polícia Nacional (PN), em coordenação com o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), deteve um homem de 30 anos por crime de associação e de auxílio à imigração ilegal de cidadãos estrangeiros da República Democrática do Congo (RDC) para Angola a troco de 1 000 dólares-norte americanos por pessoa.

O director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional, inspector-chefe Luís Bernardo, explicou que a detenção ocorreu na noite desta terça-feira,7, no Posto de Controlo do Rio Loge Grande, no Município do Nzeto.

Após as forças policiais terem interpelado um grupo de cidadãos provenientes da República Democrática do Congo, que pretendia chegar à capital do País, foram identificados dois cidadãos estrangeiros sem qualquer documentos, dando esse facto início à posterior investigação da qual resultou a detenção do indivíduo por auxílio à imigração ilegal.

"O acusado insurgiu-se contra as forças da ordem, alegando que os imigrantes ilegais eram seus familiares. Depois de detido, o cidadão em causa revelou nos interrogatórios que tinha sido aliciado com mil dólares para garantir a sua protecção.

O NJOnline soube de fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Zaire que os dois congoleses ficaram detidos nas instalações do Posto de Controlo do Rio Loge e que estes poderão, até o final de tarde de hoje ,quarta-feira,8, serem presentes ao Magistrado do Ministério Público (MP) para efeitos de extradição.

Já o cidadão angolano implicado no crime de associação de auxílio à imigração ilegal de cidadãos estrangeiros da RDC a troco de 1 000 dólares-norte americanos foi ouvido na manhã de hoje em primeiro interrogatório pelo Ministério Publico junto do SIC, tendo-lhe sido, aplicado a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.