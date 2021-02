O Grupo Parlamentar da UNITA lamentou hoje a morte do antigo secretário-geral do partido e deputado à Assembleia Nacional, Vitorino Nhany, no sábado, 20, em Luanda.

"Vitorino Nhani colocou a sua pedra na edificação do Estado Democrático e de Direito, tendo exercido com brio a sua missão enquanto representante do povo na casa das leis, onde exerceu as funções de vice-presidente da comissão para a Administração do Estado e Poder Local", diz uma nota do Grupo Parlamentar da UNITA, salientando que o malogrado foi um quadro com verticalidade intelectual e firmeza nos seus princípios, amante e combatente da causa dos oprimidos e menos equipados.

General na reforma, Vitorino Nhany integrou as Forças Armadas Angolanas (FAA), tendo sido nomeado para o cargo de Chefe da Divisão de Logística do Estado Maior General, até passar à Reforma em 2014, por razões de saúde.

Engenheiro agrónomo de formação, Vitorino Nhany nasceu a 22 de Setembro de 1958, na aldeia de Kunjuka, município de Londuimbali, província do Huambo.

Entre outras funções partidárias, Vitorino Nhany foi membro do Comité Permanente, secretário provincial em Benguela, secretário para os assuntos eleitorais e secretário-geral da UNITA.

Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA, reagiu à morte do deputado, publicando uma mensagem na sua página pessoal, elogiando "o rigor e a simplicidade", que "fizeram de Vitorino Nhany um dirigente exemplar com referências inesquecíveis entre os quadros e militantes com quem trabalhou".

Também Alcides Sakala reagiu à morte do "colega e companheiro de trincheira, da longa marcha para a conquista da Liberdade e da Democracia real em Angola".

"Partiste cedo para a eternidade com o espírito de missão cumprida. A saudade será eterna que deixa na memória momentos ímpares de muito companheirismo".