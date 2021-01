EUA: Donald Trump novamente a um passo do "impeachment" - Representantes aprovam destituição, Senado vai decidir futuro do ainda Presidente norte-americano

A câmara dos Representantes do Congresso norte-americano aprovou o processo de destituição de Donald Trump, faltando agora que o Senado se pronuncie para que o Presidente possa, ou não, ser afastado do cargo, mesmo faltando apenas seis dias para a cerimónia de passagem do poder para o democrata Joe Biden. O incentivo ao recente "ataque" ao Congresso é o motivo para que este processo tenha sido despoletado.