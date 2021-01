A líder da câmara dos Representantes do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, disse hoje que vai avançar com a abertura de um processo de destituição do ainda Presidente Donald Trump se o vice-Presidente Mike Pence não aceitar fazer valer a 25ª emenda constitucional que permite afastar o inquilino da Casa Branca por incapacidade de exercício do cargo.

O impeachment, ou processo de destituição, só será accionado pelos democratas na câmara dos Representantes, a câmara Baixa do Congresso, constituído ainda pelo Senado, a câmara Alta, se a 25ª emenda não for accionada, o que exigiria que dois terços do gabinete da Administração Trump estivesse de acordo, com o vice-Presidente, sobre a incapacidade, neste caso, mental de Donald Trump, para liderar o país.

A 25ª emenda só foi accionada para casos de morte e se vier a ser utilizada para afastar Trump, sê-lo-á por razões de incapacidade mental pela primeira vez, embora esse cenário não se preveja fácil de concretizar porque o vice-Presidente Mike Pence já anunciou que não está disponível para protagonizar esse momento que seria histórico, embora a pressão sobre ele continue para o levar a mudar de ideias.

Isso tudo, porque foi Donald Trump que, na passada quarta-feira, quando o Congresso votava pela confirmação da vitória eleitoral dos democratas Joe Biden e Kamala Harris nas eleições de 03 de Novembro, num comício improvisado próximo da Casa Branca, incentivou os seus apoiantes mais radicais a irem assumir o controlo do Capitólio, onde funciona o Congresso, na cidade de Washington.

A líder dos Representantes, Nacy Pelosi, deixou ainda claro que se não se revela possível afastar Trump pela 25ª emenda, ainda esta semana avançará com a abertura do processo de impeachment.

Todavia, devido à evidente falta de tempo - Joe Biden assume o cargo a 20 de Janeiro - existem dúvidas se é possível que a destituição possa ser consequente mesmo após o abandono do cargo, nomeadamente para registo histórico e também porque se assim for, Donald Trump ficará interditado legalmente a uma nova candidatura em 2024... que é o seu já anunciado objectivo para "voltar a colocar a América grande de novo".

Recorde-se que o impeachment exige a votação em ambas as câmaras do Congresso, sendo que actualmente os democratas só mandam nos Representantes, embora, com a vitória dos dois candidatos democratas ao Senado na Geórgia, os democratas tenham conquistado também o controlo desta câmara, este só será efectivo dentro de algum tempo e mesmo assim é exigido que um terço dos 100 membros votem favoravelmente pelo impechament.

Para já, os democratas na câmara dos Representantes vão formalizar o pedido ao vice-Presidente para accionar a 25ª emenda e se este não o fizer, será accionado o plano B, que passa por avançar com carácter de urgência com a destituição alegando "perigo iminente" para o país caso Trump mantenha o poder até ao fim, o que compreende, por exemplo, a capacidade de declaração de guerra e a posse dos códigos nucleares, porque nos EUA o Presidente mantém todos os poderes intactos até ao último segundo no cargo.

Mike Pence, entretanto, já deu um sinal de que poderá estar a pensar melhor, visto que, depois de Trump ter anunciado que não iria estar presente na cerimónia de transição de poder para Biden, a 20 de Janeiro, veio a publico dizer que estará presente nesse momento, o que é uma desfeita pesada para o ainda Presidente.