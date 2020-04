Entre 13 de Abril e o dia de hoje, o número de mortes provocadas pela Covid-19 em África mais do que duplicou, subindo de 788 para 1.589. O número de casos registados também aumentou exponencialmente, seguindo a tendência do resto do mundo, mas, ainda assim, muito longe das proporçoes da Europa, ou de países como o Brasil e os Estados Unidos. Se a 13 de Abril se contabilizavam no continente africano 14.524 casos, hoje são quase 37 mil os casos da doença registados em 52 países.

Os números são do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que avança que o número total de doentes recuperados está agora nos 12.071.

O norte de África mantém-se como a região mais afectada pela doença, com mais de 14 mil casos e de mil mortes, e com países como Argélia (3.800 casos e 444 mortes), Egipto (5.300 casos e 380 mortes) e Marrocos (4.300 casos e 118 mortes) com números mais significativos.

Na África Austral, onde existem 5.763 infectados, a África do Sul é o país com mais casos confirmados da doença (5.350), registando 103 mortes e 2.073 doentes recuperados.

Na África Ocidental, que totaliza 9.465 casos, a Nigéria é o país com mais casos (1.728) e regista 51 mortes.

Na África Central, com 3.266 assinalados, os Camarões apresentam-se como o país onde há mais casos registados, 1.832, e 108 mortes.

Angola, que já contabiliza duas mortes, soma agora 27 casos confirmados, entre eles um de transmissão local, mas subiu o número de casos recuperados para cinco.

Quanto aos países vizinhos de Angola, a RDC tem 500 casos e 31 mortes, a Namíbia tem 16 casos e zero mortes, o Botswana tem 22 casos e uma morte, a Zâmbia tem 97 casos e três mortes, o Congo tem 220 casos e nove mortes.

Apenas Lesoto, ilhas Comores e o Saara Ocidental não têm casos reportados da doença.

Todos os países africanos lusófonos registam casos de Covid-19, com a Guiné-Bissau a ser o mais afectado, com 197 casos, incluindo o primeiro-ministro no poder e mais três membros do seu Governo, e onde se assinala uma morte.

Cabo Verde tem 113 casos e uma morte, e Moçambique tem 76 casos declarados da doença, enquanto São Tomé e Príncipe regista 14 casos positivos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 315 casos positivos de infecção e um morto, segundo o África CDC.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 224 mil mortos e infectou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infecção, quase 890 mil são considerados curados.