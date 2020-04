João Lourenço, aquando da extensão do estado de emergência por mais 15 dias, promoveu um período de 48 horas, entre Sábado, 11, e Domingo, 12, para que as restrições de mobilidade fossem aliviadas de forma a permitir que as pessoas surpreendidas pelas limitações à circulação pudessem regressar aos seus locais de residência.

Isso levou milhares de pessoas a procurarem meios de transporte, em grande parte para outras províncias, com a maior afluência registada no Sábado e hoje, Domingo, gerado mesmo situações de caos em alguns pontos de saída da cidade, como os centros de transporte rodoviário.

Face a esses constrangimentos, e através de decreto, conforme avança a sua Casa Civil em comunicado, o Presidente da Repúblico prolongou esse período por mais 24 horas de forma a aliviar a pressão entre os interessados, até porque muitas centenas se viram em densos aglomerados, o que contraria as indicações das autoridades sanitárias no âmbito da luta contra a pandemia da Covid-19 em Angola.

João Manuel Gonçalves Lourenço, avança a nota, "decidiu prorrogar por um período de 24 horas o levantamento temporário da cerca sanitária provincial em todas as províncias do país, permitindo assim a circulação interprovincial de pessoas e bens até às 23h59 minutos do dia 13 de Abril de 2020, segunda-feira".

Todos aqueles que regressarem às suas casas nestas 72 horas estão, sublinha o decreto, "sujeitos à quarentena domiciliar obrigatória" e a violação a esta imposição "dá lugar à sua transformação em quarentena institucional obrigatória".

Mas, todos aqueles que foram "submetidos recentemente à quarentena institucional não estão obrigados à quarentena domiciliar", cabendo às forças de segurança e restantes autoridades competentes garantir que são criadas as condições necessárias ao" registo, controlo e acompanhamento da quarentena domiciliar obrigatória resultante da prorrogação por vinte e quatro horas do levantamento temporário da cerca sanitária provincial".

O estado de emergência começou a ser aplicado a 27 de Março, tendo o primeiro período terminado a 11 de Abril, iniciando-se de imediato o segundo momento por mais duas semanas.

A mobilidade social é uma das principais restrições inseridas no conjunto de imposições no contexto do estado de emergência que visa diminuir o risco de contágio comunitário da pandemia da Covid-19.

Em Angola, com 19 casos, entre estes dois mortos e quatro recuperados, não existe transmissão comunitária, sendo a totalidade dos registos casos importados, na maior parte de Portugal, existido ainda provenientes da África do Sul, o país no continente com o maior número de contágios, com pouco mais de 2 mil, estando confirmados 25 mortos, seguindo-se o Egipto, Argélia e Marrocos.

Entretanto, no mundo, com os EUA a liderar a lista de mortos e de casos com mais de 530 mil e acima de 20 mil mortos, já estão registados 1.780 mil infecções e mais de 109 mil mortos.

Itália, Espanha, Alemanha, França, China e Irão são alguns dos países com mais registos tanto de casos como de mortos.