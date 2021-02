A Procuradoria-Geral da República (PGR), na província do Uíge, colocou em prisão preventiva cinco irmãos suspeitos de terem morto o irmão mais velho, de 38 anos, professor, por acreditarem que era feiticeiro, no bairro Mbemba Ngango, município do Uíge, avançou ao Novo Jornal fonte judicial.

O Crime ocorreu no dia 16 deste mês mas dois dos cinco irmãos - três tinham sido detidos no mesmo dia do alegado homicídio - estavam foragidos e acabaram, entretanto, detidos na tarde deste Domingo, 21, por elementos do Serviço de Investigação Criminal (SIC), em coordenação com a Polícia Nacional (PN).

Os cinco implicados foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Uíge, na manha desta segunda-feira,22, quando conheceram a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, por serem suspeitos com fortes indícios dos crimes de agressões físicas, tortura e homicídio.

Segundo o porta-voz do SIC-Uíge, Serafim dos Santos, o crime ocorreu no interior da habitação da vítima, quando os alegados homicidas atacaram o irmão, professor, com uma faca e, de seguida, pegaram no corpo e introduziram-no num pneu que regaram com gasolina e atearam fogo.

De acordo ainda com os depoimentos dos acusados, segundo fez saber Serafim dos Santos, "o homem de 38 anos, que os irmãos acreditavam ser feiticeiro, foi atacado com facadas e pontapés, várias vezes. De seguida, os atacantes pegaram no corpo e introduziram-no num pneu e regaram-no com gasolina e carbonizaram", disse, acrescentando que após o crime, o SIC-Uíge,foi accionado e removeu o corpo para a morgue do Hospital Geral do Uíge.

Os homicidas segundo apurou o Novo Jornal, vão aguardar o julgamento preventivamente na comarca do Congo, na província do Uíge.