O escritor Pepetela foi distinguido com o Prémio Literário Casino da Póvoa, atribuído no âmbito do Correntes d"Escritas 2020, organizado em Portugal.

Com o romance "Sua Excelência, de Corpo Presente", editado em 2018 pela portuguesa Dom Quixote, Pepetela é o vencedor do Prémio Literário Casino da Póvoa do Correntes d"Escritas 2020.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira na cerimónia de abertura oficial do festival que reúne escritores de expressão ibérica na Póvoa do Varzim.

O prémio foi atribuído por unanimidade do júri constituído por Ana Daniela Soares, Carlos Quiroga, Isabel Pires de Lima, Paulo Mendes Coelho e Valter Hugo Mãe.

" A originalidade do estratagema narrativo eficaz para denunciar com ironia uma história de nepotismo e abuso de poder próprios de sistemas totalitários" foi destacada pelo júri que se mostrou "sensível à dimensão antecipativa de ficção do autor, que estabelece fortes pontos de contacto com a realidade actual."