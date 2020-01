Angola surge em 2020 no 93º lugar do Henley Passport Index, o principal ranking dos passaportes mais importantes do mundo, que analisa 107 dos 193 países existentes, sendo a lista encabeçada pelo Japão e a cauda ocupada pelo Afeganistão.

Entre os países africanos, na lista publicada no site do Henley Passport Index, Angola tem ainda atrás de si a RDC e a República do Congo, a Nigéria, o Sudão e o Sudão do Sul, a Líbia e o Djibouti, mas é mesmo o pior entre os lusófonos.

Timor-Leste surge em 57º, Cabo Verde está posicionado em 77º, Moçambique e São Tomé em 82ª e a Guiné-Bissau em 89º. Os melhores são Portugal em 7º e o Brasil em 19º lugar.

Entre os vizinhos, a África do Sul é o 56º classificado, a Namíbia aparece em 67º lugar, a Zâmbia em 73º, o Zimbabué em 79º, por exemplo.

Esta classificação é determinada, segundo explica The Henley Passport Index no seu site oficial, pelo número de destinos para onde os seus portadores podem ir sem a obtenção de um visto prévio, baseando-se o ranking em informação fornecida pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) e ainda pela pesquisa feita pela sua equipa.