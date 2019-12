O Governo estendeu o prazo de apresentação de candidaturas ao concurso público internacional de investimento privado para construção da refinaria do Soyo, na província do Zaire, para 30 de Janeiro.

Uma nota do ministério dos Recursos Minerais e Petróleos (MIREMPET) avança que a calendarização foi alterada tendo em conta os pedidos de "um número considerável de participantes" e o objectivo de "assegurar uma melhor qualidade das propostas".

O acto de abertura pública das propostas será assim no dia 31 de Janeiro e o vencedor do concurso será anunciado a 31 de Março, acrescenta a nota.

O Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos abriu o concurso público internacional de investimento privado para a construção da refinaria do Soyo, com capacidade para processar 100 mil barris de petróleo por dia, no dia 24. Inicialmente, a data limite para entrega de candidaturas seria a 18 deste mês, enquanto que o anúncio do vencedor estava marcado para 4 de Março.