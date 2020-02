"O Abanca acordou a compra de 95% das acções do EuroBic. O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação", indica a nota de imprensa, sem, contudo, avançar valores.

Fernando Teles é outro dos sócios, com 37,5%, tal como Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Lavrador, cada um com 5% do banco, estando os restantes 5% dispersos por outros investidores.

No dia 22 de Janeiro, depois da divulgação do dossier "Luanda Leaks", o EuroBic anunciou que Isabel dos Santos iria abandonar a estrutura accionista para "salvaguardar a confiança na instituição".

Logo após, o banco espanhol mostrou o seu interesse na participação de Isabel dos Santos no EuroBic, mas com a condição de ficar com uma participação de, no mínimo, 75%.

"O acordo de compra do EuroBic está sujeito, como acontece neste tipo de operações, a um processo de due dilligence (uma auditoria aprofundada à instituição) e às autorizações das autoridades regulatórias", indica ainda o comunicado.