O Presidente da República, João Lourenço, autorizou despesa no valor de 27,7 milhões de dólares norte-americanos para a construção e apetrechamento do Centro de Formação da ENDIAMA-E.P., e de um laboratório em Saurimo, na província da Lunda-Sul.

No mesmo despacho presidencial é autorizada a despesa de 832,7 mil dólares para os serviços de fiscalização da empreitada.

O Chefe de Estado delega no presidente do conselho de administração da ENDIAMA a competência para a aprovação das peças do procedimento concursal, a nomeação da comissão de avaliação, a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados, e a adjudicação das propostas para a celebração do contrato.

"A Empresa Nacional de Diamantes de Angola - ENDIAMA-EP. deve assegurar os recursos financeiros necessários à implementação dos referidos Contratos", refere por último o despacho presidencial.