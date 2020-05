Segunda-feira, 20 de Abril, últimas horas de negociação dos contratos futuros de Maio. Neste dia, o universo dos mercados petrolíferos sofreu um abanão histórico com o West Texas Intermediate (WTI), o mercado de referência para o crude vendido nos EUA, a vender o barril em valores negativos, chegando mesmo aos -40 USD, e hoje, o último dia de negociação dos futuros de Junho, temia-se que o cenário apocalíptico se repetisse... mas não, pelo contrário, a matéria-prima está a valorizar. É um sinal definitivo de que a crise no sector passou? Ainda não, mas...

Na verdade, lendo as agências, nos seus despachos às primeiras horas de abertura dos mercados hoje, ou as análises feitas nos sites especializados, não existem sinais nem indícios de que o cenário tenebroso de 20 de Abril, quando as televisões e jornais de todo o mundo se encharcaram com manchetes sobre o momento único na história da indústria petrolífera com o WTI a vender o barril a menos 40 USD, se vá repetir, nem de forma aproximada.

Pelo contrário, o WTI está hoje, último dia de negociações para os futuros (entregas) de Junho a negociar em terreno positivo, dando seguimento a duas semanas de ganhos importantes no principal mercado de referência da maior economia do mundo, numa espécie de espelho daquilo que se passa em Londres, onde o Brent local determina o valor médio das exportações angolanas.

O WTI estava a subir 2,45%, perto das 09:30, para os 32,60 USD por barril, enquanto o Brent, mais comedido, mas, ainda assim, a subir 0,40%, para os 34,95 USD, face ao fecho da sessão de segunda-feira.

Por detrás desta vaga optimista nos mercados, em claro contraste com o período negro que se viveu entre Janeiro e Abril, por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19 na economia planetária, está a persistente, mesmo que lenta, reabertura das grandes economias depois de meses de confinamento para parar o avanço da infecção e, provavelmente mais importante, como nota hoje a Reuters, os sinais de que os cortes acordados pela OPEP+, de 10 milhões de barris por dia (mbpd) estão a ser cumpridos de forma rigorosa pelos parceiros nesta Organização, que são os Países Exportadores (OPEP) e mais 11 produtores liderados pela Rússia.

O que se pode observar nas últimas duas semanas é um alívio claro para os países mais dependentes das exportações de crude, como é o caso de Angola, que tem, como uma espécie de bónus, o facto de a sua quota, considerada pela OPEP+ no acordo de corte na produção, estar abaixo, por razões estruturais, do valor a partir do qual teria de efectivamente baixar a extracção diária da matéria-prima.

Em relação a Angola, cuja produção estimada pela Argus estará em torno dos 1,25 mbpd em Junho, devido aos seus problemas acumulados a partir de 2014, desde o envelhecimento dos seus principais campos ao desinvestimento por causa dos baixos preços, terá de reduzir ligeiramente a produção para chegar ao compromisso assumido no seio da OPEP+, de 1,8 mbpd nos meses de Maio e Junho.

Este acordo, que obriga os 23 países que integram a OPEP+ a retirar 10 mbpd de circulação, com a Rússia e a Arábia Saudita a assumirem a parte de leão neste esforço, foi conseguido quando os números fornecidos em Março pela Agência Internacional de Energia (AIE) deixaram claro que a crise económica no rasto da crise sanitária por causa da Covid-19 tinha provocado um buraco de 30 mbpd entre a oferta e a procura, o que esteve, também, na base da brutal queda no valor do barril verificada no primeiro trimestre de 2020.

Ou seja, antes de ser descoberto o novo coronavírus na cidade chinesa de Wuhan, em Dezembro de 2019, o mundo consumia 100 mbpd, mas, em Abril, este valor estava nos 70 mbpd, sem que se tivesse verificado uma quebra na produção, o que encharcou os mercados de crude sem procura, pressionando os preços para valores historicamente reduzidos.

E foi por isso que a Moscovo e Riade arregaçaram as mangas e arrastaram os restantes parceiros para o acordo que desde 01 de Maio está a retirar 10 mbpd à oferta, o que, mesmo assim, não chega para tapar o buraco de 20 mbpd.

Mas as coisas estão a ser reequilibradas por outra via, a via do crescimento do consumo empurrado pela reabertura das economias europeias, nos EUA e na China, entre outras, com evidentes sinais de que as refinarias asiáticas estão de novo a funcionar em pleno e a indústria e o comércio estão a voltar a mostrar os dentes.

Outro sinal de que as coisas estão a ser levadas a sério é que os sites que verificam as exportações dos países produtores, como o Argus, ou mesmo as agências, como a Bloomberg e a Reuters, notam que, ao contrário do que tem sucedido noutras alturas de crise no sector, os países agregados na OPEP+ estão a cumprir com as suas quotas acordadas no âmbito do acordo de Abril.

Mas há ainda outro sinal de que o equilíbrio dos mercados pode ser, se não conseguido a 100%, pelo menos a caminho disso, que é a baixa importante na produção do petróleo de xisto, ou fracking, nos Estados Unidos, que tem um breakeven muito elevado e que não está a aguentar este prolongado período de preços muito abaixo dos 60/70 USD que precisa para ser sustentável.

O fracking, recorde-se, foi a indústria alternativa que permitiu, nos últimos anos, fazer dos EUA, a maior economia global, um país exportador quando era um dos grandes importadores de crude, chegando mesmo ao topo mundial da produção, acima dos 12 mbpd, à frente dos gigantes Arábia Saudita e Rússia.

E, agora, está em claro declínio, alterando o sistema de forças no sector do crude mundial, passando de novo à condição de importador com o lento regresso da normalidade à economia planetária.

Mas, como não se cansam de alertar alguns dos principais analistas do sector, persiste o receio de que, após o Verão no hemisfério Norte, ocorra uma segunda vaga da pandemia da Covid-19, o que só o surgimento de uma vacina poderá garantir o fim concreto da crise que o mundo atravessa actualmente, que é um misto de problema financeiro e de saúde pública, que levou, por exemplo, a que as indústrias dos transportes aéreos e dos transportes marítimos fossem reduzidas quase a zero, sendo estas responsáveis por quase 20% do crude consumido em todo o mundo.