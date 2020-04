Chegaram esta quarta-feira ao Lobito três automotoras modelo DMU'S, provenientes de Singapura, cada uma delas com capacidade para transportar 696 passageiros (190 sentados e 506 em pé), mas que só devem circular depois de terminado o estado de emergência no país.

As locomotivas vão permitir, segundo o director-geral do Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de Angola (INCFA), Ottoniel Manuel, passar dos 80 mil passageiros por mês actuais para mais de 400 mil na rota entre Lobito e Benguela.

Ottoniel Manuel, durante a cerimónia de recepção das automotoras, transportadas por um navio de bandeira chinesa, assinalou, em declarações à Angop, que as três automotoras modernas estão incluídas num lote de 12 destinadas ao transporte urbano de passageiros nas províncias de Benguela, Luanda e da Huíla.

O director-geral do INCFA justifica a aquisição por parte do governo destas novas locomotivas com o projecto "Nova Frota de Comboios Suburbanos", que pretende dar respostas adequadas às necessidades de mobilidade da população nos centros urbanos.

Por isso, explicou que as automotoras vão substituir as locomotivas que ainda transportavam passageiros no troço entre Benguela e Lobito mas que futuramente vão reforçar o transporte de mercadorias no longo curso, ou seja, do Lobito ao Luau.

Já o presidente do Conselho de Administração da empresa do Caminho de Ferro de Benguela, Luís Teixeira, disse estarem já preparados 16 maquinistas angolanos para operar estas novas composições em igual número de frequências diárias previstas, ou seja, o dobro das ligações ferroviárias entre as cidades de Benguela e do Lobito.